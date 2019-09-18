Встреча Зеленского с Путиным должна была состояться вчера – Пристайко

Главы МИД Украины и Германии сегодня проведут разговор по поводу даты встречи.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что согласование сроков проведения встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, России и Франции) продолжится.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и Комитета ВР по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.

Глава МИД сказал, что раньше встреча лидеров стран «нормандского формата» планировалась на этой неделе, но она не состоялась.

«Президент Зеленский был готов встретиться, и эта встреча должна была состояться вчера. К сожалению, Российская Федерация в этот раз не смогла принять участие, хотя и французская, и немецкая делегации были готовы к этой встрече», - заявил Пристайко.

«Мы в ближайшее время планируем повтор этого подхода - найти время для всех четырех лидеров. Я сегодня для этого буду общаться с министром иностранных дел Германии», - заявил Пристайко.