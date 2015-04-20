ГПУ арестовала дома и квартиры Богатыревой - СМИ

Имущество Раисы Богатыревой сейчас находится под арестом. И его перечень - впечатляет. У госслужащей, которая официально жила на чиновничью зарплату, - три квартиры в Киеве, апартаменты в Ялте, дача в Конча-Заспе и два дома в окрестностях столицы, сообщают "Подробности".

В селе Подгорцы возле Киева, среди простых дачных домиков дом Богатыревой стоит особняком. Высокий кирпичный забор, за ним слышен лай собак. На территории есть и сауна, и дом садовника и даже теннисный корт ... Официально дом зарегистрирован на мужа бывшего министра.

В селе Плюты - еще один дом, официально оформленный на сына Богатыревой. Трехэтажный особняк расположен на отдельном острове, где есть даже свой пункт пропуска. Большой забор, роскошные дубовые ворота ... Тут гаражи и для автомобилей, и для лодок, и несколько причалов. Доступ к реке для местных жителей закрыт - к берегу не пройти.

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Еще один особняк находится в Конча-Заспе. Богатыревой когда выделили почти готовую государственную дачу, где только отделочные работы сделать оставалось. Но политик все снесла и начала возведения дворца. Где на зависть именитым соседям даже бассейн появился

Также Богатыревой государство дало квартиру в столице, в элитном районе Печерск. Но квартира еще с прошлой осени - под арестом.