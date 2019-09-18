Рада разблокировала возможность подписания закона об импичменте

Теперь закон может быть подписан председателем ВР и передан на подпись президенту.

Верховная Рада отклонила проект постановления об отмене решения ВР о принятии в целом как закона Украины проекта закона об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичменте) (№1012-П).

Как передает корреспондент УНИАН, за проект постановления 13-ти депутатов от "Европейской солидарности" проголосовал 101 депутат из 402, зарегистрированных в сессионном зале. При этом, "за" проголосовали трое депутатов "Слуги народа".

В пояснительной записке к проекту постановления, в частности, отмечается, что при рассмотрении законопроекта об импичменте в сессионном зале народными депутатами Украины - представителями разных фракций (группы) и внефракционными народными депутатами Украины высказывались замечания по содержанию законопроекта.

"Однако, на голосование был вынесен вопрос о признании проекта закона об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичменте) (№1012) не требующим доработки, который был поддержан членами депутатской фракции политической партии "Слуга народа", а также проголосовано принятие законопроекта в целом, также который также был поддержан исключительно членами депутатской фракции политической партии "Слуга народа", - говорится в пояснительной записке.

Так, отмечается в ней, "вопреки требованиям Регламента Верховной Рады Украины и замечаниям народных депутатов Украины законопроект под реестр. №1012 был принят сразу в целом, что, среди прочего, лишило возможности народных депутатов Украины объективно рассмотреть соответствующий вопрос и принять решение, которое бы соответствовало запросу общества на открытость власти, интересам государства и украинского народа".

Как известно, после отклонения проекта постановления об отмене решения ВР о принятии закона, председатель парламента может подписать этот закон и передать его на подпись президенту.

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Как сообщал УНИАН, 10 сентября Верховная Рада 245 голосами приняла в целом как закон законопроект «Об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичменте)» (№ 1012).

Перед этим парламент принял в первом чтении законопроект об импичменте, и когда поступило предложение о принятии его сразу во втором чтении, ряд депутатов заявили, что у них есть замечания. В соответствии со ст. 102 Регламента ВР, по решению Верховной Рады допускается окончательное принятие законопроекта сразу после первого чтения, но если законопроект признан не требующим доработки и если не поступили замечания к его содержанию от народных депутатов, других субъектов права законодательной инициативы, юридического или экспертного подразделений аппарата ВР.

Так, прошло голосование за то, что законопроект не нуждается в доработке, которое поддержали представители фракции «Слуга народа», но ряд народных депутатов заявили о своих замечаниях к законопроекту.

Кроме того, в заключении Главного научно-экспертного управления Верховной Рады высказан ряд замечаний к законопроекту.

После принятия закона в целом в сессионном зале поднялся шум. Против его принятия с нарушением регламента протестировали все фракции, кроме «Слуги народа».

Во фракциях «Голос» и «Европейская солидарность» заявили, что закон был принят с грубыми нарушениями Регламента ВР.