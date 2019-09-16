Пока нет конкретных сроков проведения саммита в "нормандскому формате" – Кремль

По словам Пескова, сейчас осуществляются контакты, чтобы выяснить перспективы продуктивности встречи.

Заявления властей Украины в отношении Донбасса лишний раз подтверждают, что встреча лидер стран "нормандского формата" должна быть тщательно подготовлена.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Безусловно, ознакомились. Подобные заявления лишний раз подчеркивают необходимость тщательной подготовки саммита с тем, чтобы он был результативным", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с заявлениями из Киева о прекращении конфликта на Донбассе, и как это повлияет на сроки проведения саммита глав государств "нормандского формата".

На уточняющий вопрос УНИАН, означает ли это, что сроки переносятся на неопределенное время, Песков ответил: "Пока что конкретных сроков проведения саммита нет".

По его словам, сейчас осуществляются контакты, чтобы выяснить перспективы производительности "встречи в верхах".

На вопрос, есть ли "красные линии" для Кремля, которые Москва не готова преступить для проведения встречи глав государств в этом формате, Песков ответил: "Красные линии - не для Кремля, а для подписантов Минских договорённостей, они чётко вытекают из текста Минских договорённостей".

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что президент Владимир Зеленский ожидает от переговоров лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия и РФ) "окончательного решения вопроса на востоке и законченной войны".

По словам Пристайко, Украина не будет вносить в Конституцию изменений об особом статусе для Донбасса, а также будет просить международное сообщество ввести миротворческую миссию в случае неудачи в применении других инструментов в урегулировании ситуации на Донбассе

Кроме того, министр заявил, что Украина не будет проводить "фейковые выборы" на временно оккупированных территориях. Сам Зеленский подчеркнул, что местные выборы в этих районах Донбасса могут проводиться только после вывода российских войск и по украинскому законодательству.