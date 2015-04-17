Боевики снова накрывали огнем из пулеметов и гранатометов села в Луганской области

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, единственным населенным пунктом области, где за прошедшие сутки велись активные боевые действия, стала Катериновка Попаснянского района.

Населенный пункт находится за крайним блокпостом украинских силовиков фактически на нейтральной территории.

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"Вчера, начиная с 16 часов и до поздней ночи на окраинах Катериновки с небольшими перерывами велись боевые действия с использованием автоматического оружия, гранатометов и БТР-ов. Разрушений жилья и инфраструктуры нет, никто из мирных жителей не пострадал, информации о раненых или погибших военнослужащих не поступало. Утром в селе тихо", - сказано в сообщении.

Кроме Катериновки перестрелки произошли в Крымском, вблизи Новотошковки и окрестностях Попасной.

В остальных «горячих точках» региона соблюдал режим боевой тишины.