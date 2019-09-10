Тимошенко пришла в Раду с новой прической (фото)

Политик поразила очередной сменой имиджа.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко удивила очередной сменой прически: она появилась в Раде с распущенными волосами и с пробором на бок.

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Соответствующий снимок опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов. "Юлия Владимировна каждый раз меняет прическу", - подписал он кадр.

Как сообщал УНИАН, ранее лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко застали в интересной позе за трибуной в Раде. Курьезный момент поймал фотограф издания "Буквы" Богдан Бортаков и опубликовал его на своей странице в Facebook.