Тимошенко пришла в Раду с новой прической (фото)
14:23, 10 сентября 2019Политика
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Политик поразила очередной сменой имиджа.
Тимошенко пришла в Раду с новой прической / facebook.com/yan.dobronosov
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко удивила очередной сменой прически: она появилась в Раде с распущенными волосами и с пробором на бок.
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Соответствующий снимок опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов. "Юлия Владимировна каждый раз меняет прическу", - подписал он кадр.
Как сообщал УНИАН, ранее лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко застали в интересной позе за трибуной в Раде. Курьезный момент поймал фотограф издания "Буквы" Богдан Бортаков и опубликовал его на своей странице в Facebook.
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