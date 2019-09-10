В "Слуге народа" назвали "правильным шагом" принятие закона об импичменте

Против принятия законопроекта об импичменте с нарушением регламента протестовали все фракции, кроме «Слуги народа».

Во фракции «Слуга народа» считают правильным шагом принятие в целом как закон законопроекта «Об особой процедуру устранения президента Украины с поста (импичмент)».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале парламента заявил первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

Он напомнил, что ранее парламент принял закон об отмене депутатской неприкосновенности, и следующим шагом было принятие закона об импичменте.

Корниенко добавил, что президент Владимир Зеленский выступает за то, чтобы не было неприкасаемых людей и чтобы были равные возможности для привлечения к ответственности и депутатов, и президента.

«Поэтому мы считаем, что принятие закона об импичменте в целом является правильным шагом Верховной Рады. Мы считаем, что это было в рамках решения Верховной Рады. И поэтому хотим призвать все силы поддержать эту позицию, что закон об импичменте принят в целом, и дальше будет передаваться президенту на подпись», - сказал первый заместитель председателя фракции.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 сентября, Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект «Об особой процедуру устранения президента Украины с поста (импичмент)» (№ 1012).

За это решение проголосовали 245 народных депутатов, из которых 244 - из фракции «Слуга народа» и один внефракционный. Все остальные фракции не голосовали за данный законопроект в целом.

Перед этим парламент принял в первом чтении законопроект об импичменте, и когда поступило предложение о принятии его сразу во втором чтении, ряд депутатов заявили, что у них есть замечания. В соответствии со ст. 102 Регламента ВР, по решению Верховной Рады допускается окончательное принятие законопроекта сразу после первого чтения, но если законопроект признан не требующим доработки и если не поступили замечания к его содержанию от народных депутатов, других субъектов права законодательной инициативы, юридического или экспертного подразделений аппарата ВР.

Так, прошло голосование за то, что законопроект не нуждается в доработке, которое поддержали представители фракции «Слуга народа», но ряд народных депутатов заявили о своих замечаниях к законопроекту.

Кроме того, в заключении Главного научно-экспертного управления Верховной Рады высказан ряд замечаний к законопроекту.

После принятия законопроекта в целом в сессионном зале поднялся шум. Против его принятия с нарушением регламента протестовали все фракции, кроме «Слуги народа».