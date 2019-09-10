За это решение проголосовали 337 народных депутатов.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об импичменте президента.

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Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 337 народных депутатов.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков предложил сразу же проголосовать за законопроект в целом как за закон, если нет возражений в зале.

Ряд народных депутатов заявили, что у них есть возражения.

После этого председатель профильного комитета Руслан Клочко заявил, что эти предложения были учтены на комитете, поэтому необходимо голосовать в целом.

Народный депутат Украины Иван Крулько заявил, что, согласно Регламенту ВР, в случае если есть хоть одно возражение зала, то законопроект не принимается в целом.