США отреагировали на проведенные оккупантами "выборы" в Крыму

Америка не признает результаты так называемых «выборов», проведенных оккупационными властями России.

Соединенные Штаты Америки осуждают незаконные действия России в Крыму и отмечают поддержку территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Twitter.

Также отмечается, что Америка не будет признавать результаты «выборов», что вчера провела Россия в Крыму.

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«Мы не признаем результаты так называемых «выборов», проведенных оккупационными властями России. Мы осуждаем незаконные действия России в Крыму и еще раз подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», - говорится в сообщении посольства.

Как сообщал УНИАН, министерство иностранных дел Польской Республики, Республики Молдова и стран Балтии - Латвии, Литвы и Эстонии заявили о том, что не признают так называемые выборы, проведенные Россией в оккупированном Крыму и Севастополе.

Как известно, в воскресенье, 8 сентября, в регионах Российской Федерации проходил единый день голосования, организовано около 6 тыс. выборов разного уровня.

МИД Украины призвало международных партнеров дать оценку проведению Россией так называемых «местных выборов» в оккупированном Крыму.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что новые нарушения международного права свидетельствуют о необходимости усиления международного политического и экономического давления на РФ.