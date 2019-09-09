Появились фото, как освобожденные украинские политзаключенные садились в самолет в Москве

Чиновники, организовывавшие перелет, опубликовали фото, как летали за освобожденными украинцами в Москву.

Появились новые фотографии погрузки в самолет освобожденных украинских политзаключенных в российском аэропорту Внуково.

Фотоотчет о перелете в Москву за пленными опубликовали на своих страницах в Facebook заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и помощник президента Украины Андрей Ермак.

Серия снимков появилась вечером в воскресенье, 8 сентября.

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На первых фото Тимошенко и Ермак запечатлены в салоне лайнера вдвоем. На следующих снимках видно, как в салон самолета поднимаются граждане Украины.

Судя по фото, на обратном пути чиновники в салоне самолета разговаривали с украинскими политзаключенными, в том числе с режиссером Олегом Сенцовым.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряки и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченком задержали в мае 2014 года. Российские силовики обвинили их в организации терактов в оккупированном Крыму. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии.