В Раде ответили, закроют ли парламент для СМИ
09:28, 06 сентября 2019Политика
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Спикер не видит причин для проведения заседаний в закрытом режиме.
Заседание Рады не будут закрытыми / фото УНИАН
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что у журналистов останется доступ к заседаниям парламента.
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Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1.
"У журналистов есть и будет доступ в кулуары Верховной Рады. За свободу слова, прежде всего, журналистов, мы будем бороться", - подчеркнул он.
Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что заседания Кабмина будут проходить без участия прессы, общение с журналистами будет после завершения и по результатам работы.
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