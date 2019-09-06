В Раде ответили, закроют ли парламент для СМИ

Спикер не видит причин для проведения заседаний в закрытом режиме.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что у журналистов останется доступ к заседаниям парламента.

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Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1.

"У журналистов есть и будет доступ в кулуары Верховной Рады. За свободу слова, прежде всего, журналистов, мы будем бороться", - подчеркнул он.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что заседания Кабмина будут проходить без участия прессы, общение с журналистами будет после завершения и по результатам работы.