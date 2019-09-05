Рада должна принять новый закон о Регламенте - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады называет ныне действующий Регламент «тромбом для любых вопросов».

В парламенте должен быть принят новый закон о Регламенте. Об этом журналистам сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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Он отметил, что «самая большая ошибка, что за 28 лет мы не получили нормального Регламента Верховной Рады Украины».

По его словам, действующий регламент «это процедурный джем - вы туда попадаете, и вы уже не можете двигаться, это тромб для любых вопросов».

Стефанчук подчеркнул, что принятие нового Регламента - это задача №1. «Мы уже это обсудили на уровне руководства ВРУ, обсудили с председателями и заместителями председателя нашей фракции, мы обсудили с главами комитетов то, что задача номер один нашей ВРУ - это разработать совершенно новый Регламент, который был совокупностью процедур, а не совокупностью каких-то других вещей», - подчеркнул он.

При этом отметил, что это должны быть процедуры, которые предоставили бы возможность при сохранении прав большинства и оппозиции обеспечить быстрое и динамичное рассмотрение вопросов.

Также он назвал неприемлемым, когда проект кодекса «умирает под 5 тысячами поправок».

Ранее президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады и закрепление пропорциональной избирательной системы.