"Это только начало": Зеленский об отмене депутатской неприкосновенности

Президент выразил благодарность всем фракциям, которые голосовали за отмену депутатской неприкосновенности.

Президент Владимир Зеленский приветствовал принятие Верховной Радой закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно отмены неприкосновенности народных депутатов и заявил, что в парламенте теперь депутаты не будут прятаться от закона, а в обществе больше не будет «касты неприкасаемых».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вступая в должность президента, я говорил: наша национальная идея – объединившись, сделать невозможное. Сегодня мы получили подтверждение этого. 373 голоса за то, что считалось невозможным свыше 20 лет – отмена депутатской неприкосновенности", - отметил Зеленский.

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Президент выразил благодарность всем фракциям, которые голосовали за отмену депутатской неприкосновенности.

"Спасибо фракции партии «Слуга Народа». Спасибо также другим фракциям, которые выполнили обещанное своим избирателям. Спасибо депутатам от имени украинского народа. Спасибо всем украинцам, которые поверили нашей команде, – мы сегодня доказали, что вас не подведем. Мы получили парламент, в котором депутаты не будут прятаться от закона, и общество, в котором отныне не будет "касты неприкосновенных". Но это только начало. Мы строим новую Украину, не переключайтесь!", - написал Зеленский.