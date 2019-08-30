Кремль пригласит Зеленского в Москву на 9 мая

О приглашении Зеленскому сообщил помощник Путина.

В Кремле готовят приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на празднование 75-летия со дня Победы в Москве.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на комментарий помощника Путина Юрия Ушакова.

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"Президенту Украины будет направлено приглашение", – сказал он.

По его словам, в мероприятиях 9 мая 2020 года примут участие 17 лидеров стран. Среди них лидеры Франции, Индии, Монголии, Чехии, Венесуэлы, Молдавии, Сербии и Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 29 августа в Украине впервые отмечали День памяти защитников Украины, указ о котором 23 августа подписал президент Владимир Зеленский.