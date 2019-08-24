Трамп пригрозил Франции "невиданными" пошлинами на вина

В Евросоюзе пообещали принять ответные меры, если США введут пошлины на вино.

Президент США Дональд Трамп грозит Франции "невиданными" налогами на экспорт вина, если Париж не откажется от налогообложения американских "цифровых гигантов".

Такое заявление Трамп сделал накануне вылета на саммит G7 во французском Биаррице, сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

"Мне не нравится, что сделала Франция. Я не хочу, чтобы Франция накладывала налоги на наше общество. Это очень несправедливо. Если они будут, мы будем устанавливать тарифы на их вина ... Тарифы, которые никогда не видели", - заявил Трамп, добавив, что "очень хорошие отношения" с Эммануэлем Макроном.

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Такую угрозу уже прокомментировал президент Европейского Совета Дональд Туск. "Я защищаю французское вино искренней решимостью... Если США введут налоги, то Европейский Союз ответит на том же уровне", -заявил он.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября США расширят пошлины на импортируемые товары из Китая, которые ранее не попали под них. Сборы в 10 процентов коснутся импортируемой китайской продукции на общую сумму в 300 млрд долларов. Позже власти США приняли решение отложить введение 10% пошлины на определенный перечень товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря из-за рождественских праздников.

В ответ на эти действия власти Китая объявили о введении пошлин на товары, импортируемые из США, на общую сумму в 75 миллиардов долларов.