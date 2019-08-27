Самовыдвиженцы могут создать собственную депутатскую группу в Раде

Ранее Шуфрич предположил, что самовыдвиженцы создадут отдельную группу на правах фракции.

Среди вновь избранных народных депутатов-самовыдвиженцев ведутся переговоры о создании депутатской группы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам представитель самовыдвиженцев в Подготовительной депутатской группе Дмитрий Лубинец.

На вопрос о возможном объединении депутатов-самовыдвиженцев, Лубинец ответил: «Мы ведем переговоры среди народных депутатов-самовыдвиженцев относительно создания депутатской группы».

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Как сообщал УНИАН, новоизбранный народный депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Нестор Шуфрич предполагает, что самовыдвиженцы создадут в новой Верховной Раде отдельную группу на правах фракции.

По словам Шуфрича, их 54 человека и им в сессионном зале выделили 55 мест. «Предполагаем, что из 54 народных депутатов, мы уже знаем, что двое вошли в состав «Блока Петра Порошенко» (речь идет о «Европейскую солидарности»). Это было ожидаемо. Один - это наш Гончаренко, одессит», - сказал Шуфрич и выразил надежду, что еще несколько депутатов войдут в «Оппозиционную платформу - За жизнь».

По его мнению, таким образом, в секторе самовыдвиженцев из 54 человек останется 50 или чуть меньше.

«Остальные будут работать вместе с теми фракциями, которые они выбрали», - добавил он.