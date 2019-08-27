СБУ: в Раде проводится расследование и оперативные мероприятия

По словам Гитлянской, в СБУ осуществляют оперативное сопровождение, а за расследование отвечает ГБР.

В Службе безопасности Украины подтвердили, что совместно с Государственным бюро расследований проводят оперативные и расследовательские мероприятия в Верховной Раде Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, ГБР ведет расследование в здании парламента.

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"Мы только оперативное сопровождение осуществляем, поэтому все детали у них (у ГБР - УНИАН)", - отметила Гитлянская.

При этом она сказала, что не может больше ничего добавить, так как за расследование отвечает ГБР. "Это чужое расследование", - подчеркнула Гитлянская.

В то же время представитель ГБР Анжелика Иванова в комментарии УНИАН сказала, что "информация уточняется". Других данных она не предоставила.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий заявил, что 23 августа следователи СБУ и ГБР заблокировали работу компьютерного центра парламента.

По его словам, эти люди "зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия, и заблокировали работу компьютерного центра, и дали указание силовым подразделениям не впускать никого из сотрудников аппарата в зал".

Парубий сообщил, что руководитель Аппарата ВР получил письмо от ГБР, где сказано, что "Центральным аппаратом Государственного бюро расследований при оперативном сопровождении Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 363 Уголовного кодекса Украины, по факту нарушения должностными лицами Аппарата Верховной Рады Украины правил эксплуатации электронно-вычислительных машин и автоматизированных систем путем внедрения использования сенсорной клавиши в электронной системе подсчета голосов карточками Верховной Рады Украины".

"То есть, факт внедрения использования сенсорной клавиши Государственное бюро расследований рассматривает как основание для открытия уголовного производства в отношении работников Аппарата Верховной Рады Украины. Фактически, открыто продемонстрировано, что силовые органы всячески препятствуют и делают все возможное, чтобы помешать установлению сенсорной электронной клавиши", - заявил Парубий.