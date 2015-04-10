Весь газ государственной добычи нужно направить на нужды украинской промышленности - депутат

Весь газ государственной добычи нужно направить на нужды украинской промышленности.

Об этом заявил лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.

"Потому что за счет этого, мы во-первых перестаем импортировать его из России, а во-вторых - даем шанс национальному производителю стать конкурентоспособным на внутренних и внешних рынках. А конкурентная продукция - это и зарплаты, и налоги, и рабочие места", - подчеркнул он.

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Политик подчеркнул, что Украина совершенно ничего не делает, чтобы уменьшить зависимость от газа - только ищет средства на его закупку за рубежом.

"Извините, но мы уже сейчас берем кредиты, чтобы было чем расплатиться за старые долги. А с таким подходом, мы скоро будем занимать не только на газ, но и на тетради и карандаши", - говорит Балога.

Он заявил, что все, что сейчас происходит вокруг вопросов, связанных с энергетикой - не более, чем "посыпания головы пеплом".

"Правительство и Верховная Рада только обмениваются взаимными обвинениями и, к сожалению, ни первые, ни вторые даже не пытаются найти выход из ситуации", - уверен Балога.

Народный депутат назвал шаги, благодаря которым Украина сэкономит минимум 60% газа, который потребляет население.

"Запретить строить газопроводы к населенным пунктам, где нет газификации. Потому что это средства, которые идут на усиление нашей зависимости от газа, это то же самое, что поощрять наркозависимого и запретить выдавать техусловия на новое жилищное строительство по использованию газа, как для обогрева, так и для приготовления пищи. В стране не должно строиться ни одного квадратного метра многоэтажки, которая потребляет газ", - уверен Балога.

Еще одним важным шагом депутат считает перевод всей бюджетной сферы на альтернативные источники энергии, в зависимости от специфики региона.

"Мы это уже делаем на Закарпатье. На сегодняшний день мы наиболее энергетически независимый регион и это только начало. Готов любому министру объяснить на пальцах, как этот опыт перенести на всю Украину", - отметил политик.

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По мнению Балоги, частный сектор нужно перевести с газа на другие источники энергии.

"Для государства в разы дешевле купить самым бедным новые котлы, чем платить субсидии. Для всех остальных - запустить программу беспроцентного кредитования, привлекая средства ЕБРР. Максимум за два года, благодаря экономии, мы эти кредиты вернем и начнем зарабатывать. А если кто-то хочет пользоваться газом - пожалуйста, но по рыночной цене. Потому что сегодня бедные австрийцы зимой греются дровами, а украинцы настолько богаты, что могут себе позволить газ", - подчеркнул Балога.