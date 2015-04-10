Весь газ государственной добычи нужно направить на нужды украинской промышленности - депутат
Политик подчеркнул, что Украина совершенно ничего не делает, чтобы уменьшить зависимость от газа - только ищет средства на его закупку за рубежом.
Весь газ государственной добычи нужно направить на нужды украинской промышленности.
Об этом заявил лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.
"Потому что за счет этого, мы во-первых перестаем импортировать его из России, а во-вторых - даем шанс национальному производителю стать конкурентоспособным на внутренних и внешних рынках. А конкурентная продукция - это и зарплаты, и налоги, и рабочие места", - подчеркнул он.
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Политик подчеркнул, что Украина совершенно ничего не делает, чтобы уменьшить зависимость от газа - только ищет средства на его закупку за рубежом.
"Извините, но мы уже сейчас берем кредиты, чтобы было чем расплатиться за старые долги. А с таким подходом, мы скоро будем занимать не только на газ, но и на тетради и карандаши", - говорит Балога.
Он заявил, что все, что сейчас происходит вокруг вопросов, связанных с энергетикой - не более, чем "посыпания головы пеплом".
"Правительство и Верховная Рада только обмениваются взаимными обвинениями и, к сожалению, ни первые, ни вторые даже не пытаются найти выход из ситуации", - уверен Балога.
Народный депутат назвал шаги, благодаря которым Украина сэкономит минимум 60% газа, который потребляет население.
"Запретить строить газопроводы к населенным пунктам, где нет газификации. Потому что это средства, которые идут на усиление нашей зависимости от газа, это то же самое, что поощрять наркозависимого и запретить выдавать техусловия на новое жилищное строительство по использованию газа, как для обогрева, так и для приготовления пищи. В стране не должно строиться ни одного квадратного метра многоэтажки, которая потребляет газ", - уверен Балога.
Еще одним важным шагом депутат считает перевод всей бюджетной сферы на альтернативные источники энергии, в зависимости от специфики региона.
"Мы это уже делаем на Закарпатье. На сегодняшний день мы наиболее энергетически независимый регион и это только начало. Готов любому министру объяснить на пальцах, как этот опыт перенести на всю Украину", - отметил политик.
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По мнению Балоги, частный сектор нужно перевести с газа на другие источники энергии.
"Для государства в разы дешевле купить самым бедным новые котлы, чем платить субсидии. Для всех остальных - запустить программу беспроцентного кредитования, привлекая средства ЕБРР. Максимум за два года, благодаря экономии, мы эти кредиты вернем и начнем зарабатывать. А если кто-то хочет пользоваться газом - пожалуйста, но по рыночной цене. Потому что сегодня бедные австрийцы зимой греются дровами, а украинцы настолько богаты, что могут себе позволить газ", - подчеркнул Балога.