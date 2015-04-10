Рада сегодня не голосует - большинство нардепов прогуляли заседание

Как передает корреспондент УНИАН, во время голосования за поддержку и направление запросов президенту Украины (для поддержки необходимо 150 голосов, а для направления 226 - УНИАН) ни одно решение не смогло бы найти поддержку, потому что нет достаточного количества народных депутатов.

Так, за направление обращения президенту Украины народного депутата Юрия-Богдана Шухевича о снятии грифа “Опубликованию не подлежит” с информации и лишении привилегий для бывших народных депутатов УССР и СССР, бывших первых секретарей обкомов компартии Украины и членов их семей, в частности пенсии, которая находится на уровне должностного оклада министра Кабинета министров Украины, проголосовали только 173 народных депутата при необходимых 226.

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Также парламент не смог поддержать направление запроса президенту группы народных депутатов о лишении Вадима Новинского гражданства Украины “в связи с непрекращением гражданства РФ”.

Председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР Андрей Парубий заявил, что “уже третью пятницу весьма важные запросы не можем провести”, поскольку в сессионном зале нет необходимого количества депутатов. “Сбежать, простите, домой важнее, чем те вопросы, которые имеют огромное значение для Украины”, - подчеркнул Парубий.

Во время “сигнального голосования” выяснилось, что в сессионном зале присутствуют лишь 199 народных депутатов, а для результативных решений необходимо как минимум 226 голосов.

После этого Парубий продолжил зачитывать запросы в различные органы власти, поскольку их направление не требует голосования.

В настоящее время визуально в зале заседаний остается около 100 народных депутатов.