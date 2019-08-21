Россия может выдать Киеву пятерых осужденных украинцев – росСМИ

Накануне сообщалось, что осужденных в РФ пятерых украинцев вероятно перевели из исправительных колоний в СИЗО "Лефортово".

Пятеро осужденных в России украинцев, которых доставили в московское СИЗО «Лефортово», могут быть выданы украинской стороне для отбывания наказания на родине.

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Об этом сообщает российский «Интерфакс», ссылаясь на осведомленный источник. По его словам, в настоящее время "обсуждается формат этой процедуры" - выдачи осужденных Украине для отбывания наказания, назначенного российскими судами.

В агентстве заявили, что не располагают официальным подтверждением этой информации.

Отмечается, что накануне правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что осужденных в РФ пятерых украинцев перевели из исправительных колоний в следственный изолятор "Лефортово" в Москве.

Журналистка Виктория Ивлева накануне также сообщила, что в московском СИЗО "Лефортово" приняли передачи активистов для украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.

Активистка предполагает, что принятие сотрудниками СИЗО передачи для указанных заключенных свидетельствует о том, что их всё-таки перевезли в "Лефортово".