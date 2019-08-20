"Передачи для них приняли": Балух, Клых, Карпюк, Кольченко и Гриб, вероятно, в "Лефортово" - журналистка

Активисты предполагают, что принятие сотрудниками СИЗО передачи для указанных заключенных говорит о том, что их всё-таки перевезли в "Лефортово".

В московском СИЗО "Лефортово" приняли передачи активистов для украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.

Об этом в Facebook сообщает корреспондентка "Новой газеты" Виктория Ивлева, которая выступает в поддержку украинских политзаключенных и против аннексии Крыма.

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"Все передачи приняли. В передачах: грудинка, сыр, творог, масло, молоко, сметана, лимоны, чеснок, персики, огурцы, помидоры, зелень, филе форели, чай, кофе, сахар, круассан, свекла вареная в вакууме, орехи... Но все это полная ерунда в сравнении с фамилиями людей, которым передали эти продукты: Балух Владимир Григорьевич, Клых Станислав Романович, Кольченко Александр Александрович, Гриб Павел Игоревич, Карпюк Николай Андронович", - написала она.

Активистка предполагает, что принятие сотрудниками СИЗО передачи для указанных заключенных свидетельствует о том, что их всё-таки перевезли в "Лефортово".

"Тут вот сразу после публикации этого поста мне посыпались вопросы - а правда ли, что они там. Граждане, я ведь внутри СИЗО не бываю, права такого у меня нет, но не вижу смысла принимать передачи для людей, которых нет в наличии. Все, что мы сделали - это отнесли передачи, и у нас их приняли. Думаю, остальное - дело адвокатов", - добавила Ивлева.

Ранее адвокаты Балуха и Карпюка сообщали, что их подзащитных вывезли в Москву, однако причины и адреса СИЗО не были известны.