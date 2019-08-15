Прокурор, саботирующий следствие по майдановским делам, назначен в новое управление по расследованию дел Майдана - Донской

Благодаря этому прокурору, который срывает своей систематической неявкой судебные процессы, «судья Майдана» Светлана Кушнир может избежать наказания за неправосудное решение.

Прокурор, который саботирует расследование уголовных дел, касающихся преступлений против участников Майдана, назначен в новое управление Генеральной прокуратуры по расследованию майдановских дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил прокурор Управления спецрасследований ГПУ Алексей Донской.

«Это один из моих заместителей, которого очень хорошо знают журналисты и который срывает процессы. Я несколько раз обращался к заместителю генпрокурора Сергею Кизю, хотя бы лишить его премии за срыв судебных процессов. Также ставил вопрос о переводе его в другое подразделение. И я ни разу не был услышан. А Кизь мне отвечает: «Оставь его в покое. Не поручай ему никакой работы, ты же видишь, что он ни на что не способен». То есть, на должность назначили человека, который не желает ничего делать», - сказал Донской.

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Также он отметил, что Николай Николаев назначен прокурором в новосозданное управление несмотря на то, что он как прокурор в Управлении спецрасследований не то что не показал никакой эффективности, но и вредил расследованию дел.

Как сообщал УНИАН, в январе 2014 года в Киеве на бульваре Леси Украинки правоохранители остановили два автомобиля, в которых водители перевозили использованные автомобильные шины. Один из водителей пояснил, что везет шины для строительства выгребной ямы, другой сказал, что шины ему необходимы для сооружения отбойника на автодроме.

Однако милиция инкриминировала им участие в массовых беспорядках и подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Несмотря на то, что в суде свидетели заявили, что эти водители действительно везли шины для использования в собственных нуждах, что они не имели отношения к массовым акциям протеста и соответственно шины везли не на Майдан, судья Соломенского райсуда Киева Светлана Кушнир удовлетворила ходатайство правоохранителей, и оба водителя были взяты под стражу.

Сейчас судью Кушнир судят за вынесение этого решения, за то, что она, не приняв во внимание показания свидетелей и другие доказательства, постановила заведомо неправосудное решение.

6 августа Николаев заявил, что намерен отказаться от обвинения по делу против судьи Соломенского райсуда Киева Светланы Кушнир в связи с якобы недоказанностью её вины. В то же время Донской заверил журналистов, что закрыть дело по основаниям, о которых говорил Николаев, невозможно, поскольку доказанность или недоказанность вины устанавливается после исследования доказательств в суде, а они еще не исследовались.