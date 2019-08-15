Труба обвинил окружение Порошенко в намерении уволить его с помощью КС

Труба заявил, что действующие народные депутаты от «БПП» планируют обжаловать в Конституционном суде отдельные нормы закона о ГБР.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что действующие народные депутаты от «Блока Петра Порошенко» готовят представление в Конституционный Суд о признании неконституционными отдельных норм закона о ГБР для того, чтобы отстранить его от занимаемой должности.

Об этом Труба сообщил в своем Telegram-канале.

«У фракции Порошенко готовят «молнию» в Конституционный Суд - представление о признании отдельных норм закона о ГБР не отвечающими Конституции Украины. В частности, там считают, что президент Украины не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР и его заместителей, а также назначать меня на должность», - отметил он.

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Однако Труба заметил, что закон о ГБР разрабатывали депутаты от «БПП», голосовала за него вся «фракция Порошенко», а он сам торжественно его подписал.

«Три года тому назад Порошенко делегировал своих представителей в состав конкурсной комиссии, механизм работы которой, напомню, определили его депутаты из «БПП». Три года эта комиссия бесперебойно работала, и вопросов к ней у экс-президента не возникало. Эта комиссия, по замыслу депутатов «БПП», избирает не только директора ГБР и его заместителей, а еще около 160 работников ГБР руководящего звена и управления внутреннего контроля. Однако назначение этих победителей они почему-то не оспаривают. Кстати, его фракция в свое время вцепилась в эту норму мертвой хваткой, хотя мы просили ее изменить», - добавил директор ГБР.

«Есть логика в этих действиях? Конечно - она очень «политическая»: поскольку Порошенко не может повлиять на меня для закрытия 12 производств, участником которых он является, значит, нужно найти способ, чтобы убрать меня с должности. Вот такой странный», - убежден он.

Однако, как отмечает Труба, нельзя уволить всех следователей ГБР, всех прокуроров ГПУ, которые осуществляют контроль, нельзя изменить все законы. «Хотя к закону о ГБР у нас есть очень много вопросов - слишком профессиональные юристы его готовили», - резюмировал он.

Справка УНИАН. Создание ГБР предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом, который вступил в силу в ноябре 2012 года.

Верховная Рада приняла закон о Государственном бюро расследований 12 ноября 2015 года. На ГБР возлагаются обязанности по расследованию преступлений, которые сейчас подследственны прокуратуре, а именно - преступлений, совершенных высшими должностными лицами, государственными служащими, судьями и работниками правоохранительных органов, кроме случаев, когда эти преступления отнесены к подследственности детективов Национального антикоррупционного бюро и военных преступлений.

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20 ноября 2017 года вступили в силу изменения в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым к подследственности ГБР относятся преступления, совершенные бывшими президентами, высшими государственными чиновниками, членами ЦИК, народными депутатами, руководством ГПУ, председателем Нацбанка, судьями и правоохранителями, детективами НАБУ и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, военными.

Директора ГБР назначает президент Украины по представлению премьер-министра, которое тот вносит на основании решения конкурсной комиссии. Первый заместитель и заместитель директора назначаются на должность и увольняются директором бюро по представлению конкурсной комиссии.

В марте 2016 года Кабинет министров утвердил состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность директора Госбюро расследований, в состав которой вошли по три представителя от президента, Верховной Рады и правительства.

16 ноября 2017 года Роман Труба был избран директором Госбюро расследований.