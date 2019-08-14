Суд вернул в ГПУ люстрированного в 2014 году прокурора Голомшу

Окружной админсуд Киева признал противоправным увольнение Николая Голомши.

Окружной админсуд Киева 14 августа восстановил в должности первого заместителя генпрокурора Николая Голомшу.

Об этом информирует пресс-служба суда.

Таким образом, судьи удовлетворили иск Голомши и отменили приказ ГПУ о его увольнении.

В ОАСК объясняют, что Генпрокуратура не предоставила доказательств принадлежности истца к кругу лиц, которые своими решениями, действиями или бездействием осуществляли мероприятия, направленные на узурпацию власти Виктором Януковичем.

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"Суд считает, что истец не может быть привлечен к ответственности только в силу одного факта занятия им должности, что не признавалось правонарушением на время ее занятия истцом", – говорится в сообщении.

По мнению судей, прокуроры не доказали правомерность применения люстрации к Голомше, "что в свою очередь обуславливает вывод о недоказанности правомерности принятия оспариваемого решения по основаниям, в нем указанных, что является достаточным и самостоятельным основанием для отмены решения об увольнении".

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Виталий Ярема уволил Николая Голомшу с должности первого заместителя генерального прокурора. Согласно приказу от 23 октября Голомша уволен в связи с прекращением трудового договора в соответствии с п. 7-2 ст. 36 Кодекса законов о труде, то есть из оснований, предусмотренных законом "Об очищении власти" (о люстрации).