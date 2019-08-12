Суд назначил залог еще одному подозреваемому в деле "Роттердам+"

Соломенский районный суд Киева разрешил подозреваемому выйти из-под стражи под залог в 2 миллиона гривень.

Еще одному подозреваемому в деле "Роттердам+", экс-начальнику отдела НКРЭКУ Тарасу Ревенко, Соломенский районный суд Киева разрешил выйти из-под стражи под залог в 2 миллиона гривень.

Прокуроры ходатайствовали о взятии под стражу на 60 суток или залог в 5 миллионов гривень. Сумму объясняли причиненным государству ущербом на 19 миллиардов гривень, передает 5 канал.

"Вместе с тем, сторона защиты заявляет, что подозрение Тарасу Ревенко является абсолютно необоснованным, а прокуроры не предоставили решение Окружного административного суда Киева, апелляционной и кассационной инстанций, которые признали формулу законной и экономически обоснованной. Поэтому адвокаты вообще не понимают, в чем возможный состав преступления подзащитного", - пишет издание.

Отмечается, что суд не удовлетворил требования прокуратуры, но обязал Ревенко до 10 октября не покидать пределы Киева без разрешения следствия, прибывать к правоохранителям по первому требованию, а также воздерживаться от общения с работниками НКРЭКУ относительно обстоятельств уголовного производства.

Напомним, ранее Соломенский суд Киева избрал меру пресечения одному из подозреваемых в деле о скандальной формулы "Роттердам+", экс-члену НКРЭКУ Владимиру Евдокимову в виде содержания под стражей с возможностью залога в 2 миллиона гривень. При этом, прокуроры САП требовали назначить залог в 25 раз большую: 50 миллионов гривень.

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Как сообщал УНИАН, 8 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении шестерым лицам, причастным к введению так называемой формулы "Роттердам+", в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен ущерб на сумму 18,87 миллиарда гривень.

По данным НАБУ, речь идет об экс-председателе НКРЭКУ, действующем директоре ГП "Оператор рынка" (который на момент введения "Роттердам+" был членом НКРЭКУ), начальнике отдела НКРЕКП, руководителе управления НКРЭКУ, заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины, директоре департамента одной из компаний указанной группы.

Действия всех шести лиц квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ("злоупотребление служебным положением"), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

По словам руководителя САП Назара Холодницкого, другие фигуранты дела не задержаны, поскольку находятся за пределами Украины.

"В отношении них начат нормальный уголовный процесс. То есть им объявлены, оставлены подозрения, их вызвали к детективам (НАБУ) на вторник и среду, там разные даты. В случае их неявки, уже будут приниматься меры для их розыска", - добавил руководитель САП.