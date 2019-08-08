Германия готова к активизации переговоров в "нормандском формате" - посол

В немецком правительстве выразили обеспокоенность в связи с трагической смертью четырех украинских военных в результате обстрела под Павлополем.

В Федеративной Республике Германия подтвердили готовность к активизации переговоров в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и Россия).

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в микроблоге Twitter.

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"Федеральное правительство Германии выразил обеспокоенность в связи с трагической смертью четырех украинских военных в результате обстрела под Павлополем и подтвердил готовность к активизации нормандского переговорного процесса", - написал посол.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский после обстрела оккупантов, в результате которого погибли четыре бойца ВСУ на Донбассе, призвал лидеров "нормандского формата" как можно скорее провести встречу.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с украинским коллегой сообщил, что намерен 19 августа обсудить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным необходимость достижения конкретных результатов в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Также в Офисе президента Украины по результатам телефонного разговора президентов Украины и России сообщили, что рабочие группы готовят документы для подписания их участниками «нормандского формата» на самом высоком уровне.