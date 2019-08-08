Чиновников городского совета Ирпеня подозревают в служебной халатности.

Правоохранители проводят обыски в Ирпенском горсовете и исполкоме.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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"Сегодня Киево-Святошинской местной прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками полиции проводится санкционированный судом обыск в помещении Ирпенского городского совета и его исполнительном комитете. Обыск проводится в рамках досудебного расследования уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.367 УК Украины (служебная халатность)", - сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что ранее следствие получило определение суда, которым был предоставлен временный доступ к документам Ирпенского горсовета и исполнительного комитета, а именно - решений горсовета об уменьшении размера паевого участия заказчиков строительства, а также документов, касающихся градостроительных условий и ограничений и тому подобное.

"Однако, должностные лица указанное постановление суда оставили без исполнения. Таким образом следственный судья по ходатайству прокуратуры постановил определение о разрешении на проведение обыска", - подчеркнули в ведомстве.