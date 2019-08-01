Со второго раза Кличко все же пришел на допрос в ГБР

Виталия Кличко вызвали на допрос относительно законности использования коммунальных земель.

Государственное бюро расследований допросило киевского мэра Виталия Кличко.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Она рассказала, что вчера в ГБР был допрошен Киевский городской голова Виталий Кличко в качестве свидетеля в рамках уголовного производства относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка под строительство жилого дома в Киеве.

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Вместе с тем, она не указала, о каком именно земельном участке идет речь, а также не указала время, когда был заключен договор аренды.

Как сообщал УНИАН, Виталия Кличко вызвали на допрос относительно законности использования коммунальных земель.

26 июля, он заявил, что не собирается идти на допрос в ГБР, поскольку поданы в Бюро представителями власти времен президентства Виктора Януковича обращение являются надуманными.

Кличко заявил, что в ГБР придет его представитель, юрист, который сможет дать четкие ответы на все вопросы.