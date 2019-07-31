цей матеріал доступний українською

Зеленский ввел в состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики Данилюка и Верланова

15:10, 31 июля 2019
Политика
264 0
Этот указ вступает в силу со дня его опубликования / фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка и председателя Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова.

Читайте такжеВ "Слуге народа" рассказали, кого хотят видеть в оппозиции

Об этом говорится в указе главы государства №565 от 31 июля.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 16 июля Зеленский ввел в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики первого заместителя председателя СБУ Ивана Баканова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Данилюк#Владимир Зеленский