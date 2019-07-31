Зеленский ввел в состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики Данилюка и Верланова
15:10, 31 июля 2019Политика
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Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
Этот указ вступает в силу со дня его опубликования / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка и председателя Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова.
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Об этом говорится в указе главы государства №565 от 31 июля.
Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщал УНИАН, 16 июля Зеленский ввел в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики первого заместителя председателя СБУ Ивана Баканова.
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