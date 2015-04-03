Отмена санкций против Ирана благотворно скажется на Украине - российский историк

Об этом сказал в комментарии изданию ГОРДОН российский историк, философ и религиовед профессор Андрей Зубов.

"Я думаю, что отмена санкций против Ирана благотворно скажется на Украине и на российско-украинских отношениях, потому что Россия движется в том же направлении – в направлении контроля над санкциями. Но есть еще масса других моментов, которые не имеют никакого отношения к России и Украине – это движение Исламского государства и шиитское движение в Адене, но об этом мы не будем говорить. Сейчас в мире все происходит быстро, и положение России сейчас непростое, поэтому я думаю, что в течение ближайших трех месяцев мы можем ожидать совершенно явных положительных эффектов", – сообщил он.

По мнению профессора, санкции против России уже дают свои плоды – все добровольческие отряды сепаратистов взяты под контроль.

"Это (санкции - ред.) одна из причин, почему сейчас на Донбассе, в "ДНР" и "ЛНР" сменено практически все военное руководство и взяты под контроль все действительно добровольческие отряды сепаратистов. Они все взяты под контроль и в значительной степени разоружены, потому что боятся, что эти добровольцы от не большого ума предпримут какие-то действия, аналогичные обстрелу Мариуполя, и все сорвут, все сломают", – заявил Зубов.

Читайте такжеВ "ЛНР" вслед за "ДНР" решили разоружить боевиков, не вступивших в "народную милицию"Профессор также считает, что соглашение по снятию санкций с Ирана ударит по экономике России.

"Я думаю, что соглашение по Ирану повлияет чисто экономически, потому что упадет цена на нефть – это самый главный момент в отмене иранских санкций. Российская нефть упадет, и поступления в российский бюджет снизятся. Экономический фактор очень важен. Через санкции, через экономическое давление осуществляется главный контроль Запада над политикой России. Из-под этого контроля Россия выйти не может, потому что она слишком тесно связана с мировой экономикой, с мировой финансовой системой", – заявил Зубов.

Также, по его словам, политическая элита России должна понять, что уступки мировому сообществу несут за собой снятие санкций и большое количество следующих за этим дивидендов.

"Второй очень важный момент – это сам пример факта отмены санкций, потому что, безусловно, для иранской экономики и политики (речь идет о состоянии общества, о его довольствии или недовольствии властью) отмена санкций бесконечно благотворна. Иран никогда бы не пошел на те уступки, которые им в итоге пришлось сделать в области ядерной энергетики, военных ядерных проектов, если бы он не стоял на грани глубокого экономического кризиса. Это пример того, что можно достигнуть соглашения с Западом, что эти уступки компенсируются тут же отменой санкционного режима. Для российской элиты, которая разбирается в таких вещах, это очень важный знак. Смотрите: Иран сделал и получил огромное количество дивидендов от этого – и нам надо сделать", – подытожил Зубов.