Богдан прокомментировал возможность проведения досрочных местных выборов
Руководитель Офиса президента Андрей Богдан прокомментировал возможность проведения досрочных местных выборов.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга сегодня в Киеве.
"Местные перевыборы невозможны досрочно без принятия соответствующего закона. Конфигурация такого соответствующего закона мне пока непонятна. Плюс, у нас есть проблема незаконченной реформы местного самоуправления: часть выборов в объединенных территориальных общинах состоялась, часть не состоялась. По логике законодательства было бы абсолютно логично закончить реформирование ОТГ, а тогда осуществить перевыборы уже в новом существующем местном самоуправлении", - сказал он.
По словам Богдана, будет ли принято такое решение - "это диалог с депутатами, они все имеют свое мнение, они все личности".