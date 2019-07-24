Зеленский обговорил с итальянским премьером приговор Маркиву

Джузеппе Конте также поздравил Владимира Зеленского с убедительной победой на парламентских выборах.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский поблагодарил Италию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив важность сохранения режима санкций в отношении РФ как действенного механизма обеспечения выполнения Москвой Минских договоренностей.

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Конте поздравил Зеленского с убедительной победой на внеочередных парламентских выборах.

Отмечается, что собеседники обсудили развитие торгово-экономических отношений двух стран и межчеловеческих контактов. Президент передал приглашение президенту Итальянской Республики посетить Украину с визитом.

Также обсуждался недавний приговор суда города Павии гражданину Украины Виталию Маркиву по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Зеленский предложил правовую помощь Украины в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти Роккелли. Он выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность непредвзятого рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом.

Как сообщал УНИАН, суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли на Донбассе в 2014 году. Маркива приговорили к 24 годам заключения.

Президент Владимир Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения на родину Виталия Маркива.