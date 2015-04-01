Наливайченко: Когда во времена Януковича в Киев приезжала ФСБ, украинцев днями не пускали в помещения СБУ

За время президентства Виктора Януковича в Киев приезжали высокопоставленные представители ФСБ России, которым предоставлялся беспрепятственный доступ в Службу безопасности Украины.

Об этом в интервью газете "День" сообщил председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

"Государственное предательство заключалось и в том, что трижды в Киев приезжали высокопоставленные представители ФСБ - офицеры и генералы, которыми лично занималось бывшее руководство СБУ. Оно - Якименко, Бик, Ганжа - не просто сотрудничало с россиянами, а обеспечило им проживание на специальных объектах СБУ, предоставило спецсвязь и доступ к специальным полигонам и даже к центральным помещениям Службы", - зявляет он.

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Наливайченко подчеркнул, что происходили случаи, когда на день-два целые блоки центральных помещений СБУ закрывали для украинских сотрудников, потому что туда заходили сотрудники ФСБ. Он отметил, что координировал россиян советник президента России Сурков.

"Каждый приезд такого вражеского "десанта" во время Майдана совпадал с наиболее агрессивными и незаконными действиями тогдашней власти против протестующих и оппозиции", - говорит глава СБУ.

Наливайченко также рассказал, что третий по должности генерал в иерархии СБУ во времена Януковича сейчас арестован и сидит рядом с Пукачем в СИЗО.

"Это один из бывших руководителей контрразведки. Судя по его показаниям и с тех расследований, которые еще продолжаются по линии внутренней безопасности, по линии расследования государственного предательства и преступлений против Майдана, активистов, депутатов из тогдашней оппозиции, мы четко можем сказать, что на 90% потенциала СБУ было направлено на борьбу с оппозицией, на борьбу с активистами и на подавление общественных протестов", - разъяснил он.

Незаконное прослушивание, слежка, незаконные акции против митингующих по всей стране - все это было в преступном арсенале СБУ времен Януковича.