Новый опрос показал, сколько украинцев довольны действиями Зеленского (инфографика)

В то же время 24% граждан пока не смогли сформировать свое отношение к новому главе государства.

Почти 60% украинцев довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг». Читайте такжеПоявился свежий рейтинг партий перед выборами: поддержка "Слуги народа" достигает 50%, партия Вакарчука проходит в Раду «58% опрошенных довольны деятельностью президента Украины В.Зеленского, 19% - противоположного мнения, еще 24% пока не смогли сформировать свое отношение к нему», - отмечается в пресс-релизе по результатам опроса. Кроме того, 28% респондентов положительно оценивают работу премьер-министра Владимира Гройсмана, 62% - отрицательно. Работой Верховной Рады недовольны более 80% респондентов, довольны - лишь 7%. Социологическая группа «Рейтинг» проводила опрос на протяжении 13-17 июля среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2,5 тыс. респондентов. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,0%.

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