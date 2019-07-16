Офис президента назвал условие для встречи Зеленского и Путина в "нормандском формате"

Также заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко сообщил, что на встрече внешнеполитических советников 12 июля представитель РФ не выдвигал требование к Украине вести прямые переговоры с представителями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» для проведения саммита глав государств «нормандской четверки».

Заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что предпосылкой для встречи лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция и Россия) станет продвижение в выполнении договоренностей, достигнутых в июле внешнеполитическими советниками.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко заявил на брифинге в Киеве по результатам встречи советников лидеров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и Россия), состоявшейся 12 июня в Париже.

«Мы договорились точно, что встретимся для того, чтобы посмотреть на прогресс тех договоренностей, которых мы достигли в июле. Мы планируем это сделать где-то в конце лета. И действительно обсуждалось то, когда наши лидеры смогут встретиться. Общее мнение: что это должно произойти максимально быстро, но мы не можем проводить встречи лидеров, если мы не будем видеть выполнение определенных достигнутых договоренностей», - заявил он.

Пристайко отметил, что лидеры стран «нормандского формата» встречались не так много раз, их задача - зафиксировать выполненные договоренности, запланировать следующие шаги и направить деятельность своих команд.

«Мы встречались в пятницу (12 июля - УНИАН). Мы выделили примерно месяц на отдельные вопросы, посмотрим, каким образом за месяц будут достигнуты те результаты, о которых договорились мы четверо, тогда будем рекомендовать лидерам (проводить встречу - УНИАН)», - отметил он.

Также, по словам Пристайко, российская сторона не выдвигала требование о том, что для проведения саммита глав государств «нормандской четверики» Украина должна провести прямые переговоры с представителями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

«В таком формате (этот вопрос – ред.) даже не обсуждался», - сказал он.

9 июля в интервью итальянской газете Corriere della Sera президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, если тот вступит в переговоры с главарями так называемых «Л/ДНР» и не будет называть их сепаратистами.

Как сообщал УНИАН, 12 июля внешнеполитические советники лидеров стран-участниц переговоров в «нормандском формате» (Украина, Германия, Франция и Россия) провели первую встречу и обсудили, в частности, дальнейшие шаги по воплощению Минских соглашений. Украину на встрече представлял Пристайко.

Сегодня, 16 июля, Пристайко заявил о договоренности участников встречи о том, что в течение месяца Украина и Россия обменяют определенное число удерживаемых лиц.