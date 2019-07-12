Зеленский планирует посетить админграницу с оккупированным Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля отправится на Херсонщину, где осмотрит инфраструктуру и условия пересечения временной админграницы на пункте пропуска "Чонгар".
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Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины. Также Зеленский проведет совещание по вопросам реализации проектов обустройства пунктов "Чонгар" и "Каланчак".
"Президент представит новоназначенных главу Херсонской областной государственной администрации и постоянного представителя президента Украины в АР Крым", – говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой в Днепропетровскую область.