Зеленский планирует посетить админграницу с оккупированным Крымом

13 июля глава государства отправится на Херсонщину.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля отправится на Херсонщину, где осмотрит инфраструктуру и условия пересечения временной админграницы на пункте пропуска "Чонгар".

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Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины. Также Зеленский проведет совещание по вопросам реализации проектов обустройства пунктов "Чонгар" и "Каланчак".

"Президент представит новоназначенных главу Херсонской областной государственной администрации и постоянного представителя президента Украины в АР Крым", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой в Днепропетровскую область.