Экс-главу Херсонского облсовета взяли под домашний арест

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области.

Одновременно Одесский апелляционный административный суд при участии представителя прокуратуры Херсонской области рассмотрел и удовлетворил заявление Херсонского облсовета о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления суда, которым признано недействительными решение Херсонского облсовета о сложении полномочий председателя совета. Определением суда указанное постановление отменено.

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Как сообщал УНИАН, следователь по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Херсонской области 23 марта объявил о подозрении экс-главе Херсонского облсовета в совершении коррупционного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Установлено, что он в 2010-2014 годах завладел бюджетными средствами, необоснованно начисленными как зарплата, при этом совершив служебный подлог.

Справка УНИАН. Член Партии регионов Виктор Пелых был избран председателем Херсонского облсовета 20 июля 2010 года на сессии совета. 27 февраля 2014 года Пелых написал заявление об отставке по собственному желанию, отметив, что она была составлена под давлением. Депутаты облсовета утвердили отставку Пелыха с поста председателя Херсонского облсовета. В марте 2014 года Пелых отозвал свое заявление и подал в суд иск с требованием о восстановлении в должности. 25 сентября 2014 года прокуратура Херсонской области объявила Пелыха в розыск, чтобы вручить ему уведомление о подозрении в совершении преступлений. В частности, в отношении Пелыха возбуждено производство за мошенническое завладение денежными средствами одного из высших учебных заведений Херсона, подделку документов и использование поддельных документов - ч. 1 ст. 190 и ч. 1,4 ст. 358 УК Украины.

20 марта 2015 года Пелых появился в кабинете председателя облсовета, предъявив решение Одесского апелляционного суда от 18 марта 2015 года, которым отменено его отставку с должности председателя облсовета. Кроме того, Пелых лично издал распоряжение о том, что он возвращается на должность председателя облсовета.