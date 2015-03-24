Глава Херсонского облсовета подозревается в коррупции, суд просит взять его под домашний арест

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Херсонской области.

«Следователем по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Херсонской области 23 марта 2015 года объявлено о подозрении в совершении коррупционного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, председателю Херсонского областного совета», - говорится в сообщении.

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Установлено, что он в течение 2010-2014 годов путем злоупотребления служебным положением завладел бюджетными средствами, необоснованно начисленными в качестве заработной платы, при этом совершив служебный подлог.

Как отмечается, указанному чиновнику вручены ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста и об отстранении его от должности.

Указанное ходатайство направлено в Комсомольский районный суд г. Херсона для рассмотрения по существу. Досудебное расследование продолжается.