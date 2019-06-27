Зеленский сменил глав Днепропетровской и Кировоградской ОГА

Владимир Зеленский уволил Сергея Коваленко с должности врио главы Кировоградской ОГА и Валентина Резниченко с должности главы Днепропетровской ОГА.

Президент Владимир Зеленский назначил Дмитрия Батуру временно исполняющим обязанности председателя Днепропетровской областной государственной администрации. Текст соответствующего указа №472/2019 от 27 июня обнародован на сайте главы государства. Читайте такжеЗеленский назовет своего генпрокурора сразу после отставки Луценко Другим своим указом №471/2019 глава государства уволил Валентина Резниченко с должности председателя Днепропетровской ОГА в связи с окончанием срока полномочий президента Украины. Кроме этого, Владимир Зеленский указом №465/2019 от 27 июня назначил Светлану Лобанову временно исполняющим обязанности председателя Кировоградской областной государственной администрации. Другим своим указом президент освободил Сергея Коваленко от временного исполнения обязанностей председателя Кировоградской ОГА. Как сообщал УНИАН, 11 июня Зеленский назначил временно исполняющих обязанности председателей 12 областных госадминистраций, среди которых был Коваленко.

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