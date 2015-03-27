Убийцу офицера СБУ задержали при попытке пересечь границу

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня утром, во время попытки нелегального пересечения государственной границы, подразделением СБУ задержан убийца сотрудника СБУ Виктора Мандзика. Как я и обещал семье погибшего, для меня и для СБУ это является делом чести. Операция продолжается, все, кто был причастен к убийству нашего офицера - будут найдены и наказаны", - заявил Порошенко.

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Как доложил президенту глава СБУ Валентин Наливайченко, Гордеева задержали на Закарпатье.

«В результате спецоперации сотрудники контрразведки и УСБУ в Закарпатской области задержали Гордеева, который скрывался от правоохранителей в Закарпатском регионе. Злоумышленник планировал изготовить фальшивые документы, чтобы выехать за границу. У него изъят пистолет ТТ и патроны к нему», - отметили в пресс-центре СБУ.

Наливайченко также сообщил семье Мандзика о задержании подозреваемого в убийстве и еще раз заверил, что СБУ не оставит родных героя наедине с бедой.

Как сообщал УНИАН, офицер СБУ Мандзик был убит 21 марта в Волновахе. По подозрению в убийстве были задержаны 11 человек. В результате обысков у злоумышленников изъят большой арсенал оружия и взрывчатки.

23 марта председатель СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что в розыск объявлен гражданин Украины Гордеев, причастный к этому убийству.