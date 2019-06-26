"На пользу агрессору": Вятрович рассказал об опасности отмены названий проспектов Бандеры и Шухевича

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович убежден в том, что декоммунизацию не остановить.

Юридического основания в решении, вынесенном накануне Окружным административным судом Киева (об отмене переименования проспектов Московского и Николая Ватутина в проспекты Степана Бандеры и Романа Шухевича), нет.

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Такое мнение в комментарии Главреду высказал директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович.

"Уверен, что никаких юридических оснований для отмены решения Киеврады по переименованию - нет. Более того, суд очень долго длился, более трех лет. И мне кажется, что смена политической ситуации в стране и является причиной таких очень странных судебных решений. А отсутствие четкой позиции новой власти в вопросах национальной памяти провоцирует возможные попытки реванша со стороны пророссийских сил", - считает Вятрович.

По его словам, УИНП тоже был вовлечен в судебный процесс - как третье лицо.

"Мы были в курсе всех судебных заседаний, которые невероятно сильно затягивались. Думаю, что это делалось для формирования более благоприятной политической атмосферы. А Бережная (Елена –глава общественной организации Антифашистская правозащитная лига) периодически вызывала "скорую", якобы ей становилось плохо от переименований. Но никаких аргументов, кроме эмоциональных, за все время озвучено не было. Поэтому мы очень удивлены были таким решением суда", - заявил Вятрович.

Вятрович твердо выразил убежденность, что решение суда об отмене переименования проспектов Московского и Ватутина в проспекты Бандеры и Шухевича может привести к противостоянию в украинском обществе.

"Я абсолютно уверен, что украинская общественность не проглотит такие грубые и антизаконные решения. Тем более, что в теперешней войне они идут на пользу российскому агрессору", - резюмировал он.