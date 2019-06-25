Дело завода "Краян": САП просит приговорить мэра Одессы Труханова к 12 годам тюрьмы

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит Малиновский районный суд Одессы приговорить мэра города Геннадия Труханова к 12 годам лишения свободы в связи с причастностью к покупке помещений бывшего завода «Краян» по завышенной цене.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель САП заявил сегодня во время заседания в райсуде, где продолжилось рассмотрение уголовного производства в отношении городского головы и других лиц; все они обвиняются в завладении средствами местного бюджета при покупке здания бывшего завода.

В частности, прокурор Максим Кравченко настаивает на признании виновными в завладении почти 92,7 млн грн при покупке завода всех 8-ми обвиняемых, в числе которых мэр.

Труханова САП просит приговорить к 12 годам лишения свободы, его заместителя Павла Вугельмана и представителя ООО Valton Group Игоря Кравченко – к 11 годам.

По 10 лет заключения просят для главы комиссии горсовета Василия Шкрябая, руководителя департамента коммунальной собственности горсовета Алексея Спектора, его заместителя Владимира Радионова и директора ООО «Девелопмент элит» Петра Загодиренко, а для оценщика Галины Богдановой – 7 лет.

К указанным чиновникам прокуратура просит применить конфискацию имущества и запрет занимать соответствующие должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Также прокуратура настаивает, чтобы со счетов фигурирующей в деле фирмы «Девелопмент Элит» конфисковали вышеназванную сумму.

Кроме того, представители прокуратуры заявили, что Труханов до 2017 года был обладателем паспорта гражданина Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, Труханов и другие должностные лица обвиняются в завладении средствами городского бюджета при покупке горсоветом по заведомо завышенной стоимости здания, ранее входившего в целостный имущественный комплекс обанкротившегося завода «Краян».

В сентябре 2016 г. Одесский горсовет приобрел за 185 млн грн здание завода у частной компании, которая в начале того же года заплатила за этот комплекс на аукционе 11,5 млн грн.

14 ноября 2018 года Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело по существу.

На скамье подсудимых – Труханов, вице-мэр Павел Вугельман, председатель постоянной комиссии по коммунальной собственности горсовета Василий Шкрябай, глава муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и его заместитель Владимир Радионов, директора ООО «Девелопмент элит» (продавец админздания) Петр Загодиренко, ООО «Valton Group» Игорь Кравченко и предприятия «Брокбизнесконсалт» (оценщик) Галина Богданова.

24 апреля 2019 года заместитель генпрокурора Украины – руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что ему нужно время на согласование нового обвинения, а 27 мая стало известно, что оно согласовано. В частности, сообщалось об изменении суммы средств городского бюджета, которой соучастники завладели, - она уменьшена со 185 млн грн почти до 92,66 млн грн. 31 мая прокуроры приступили к оглашению обновленного обвинения. 21 июня прокуроры САП завершили оглашение обновленного обвинения, а 24 июня приступили к прениям.

Сегодня активисты к зданию райсуда принесли решетку, заявив, что она – для Труханова.