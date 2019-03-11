САП сообщила о подозрении мэру Одессы

Подозрение мэру Одессы вручил лично руководитель Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову по ст. 366-1 Уголовного кодекса в декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

«В ходе следственных действий в понедельник Труханову сообщили о подозрении по ст.366-1 Уголовного кодекса Украины по факту декларирования недостоверной информации», - сказала она.

В САП заметили, что подозрение Труханову вручил лично руководитель Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

В свою очередь, в сообщении пресс-службы НАБУ говорится, что следствие установило, что мэр Одессы не внес в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым чиновник связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности. С этим лицом подозреваемый находился в официальном браке с 1985 по 1997 годы, имеет двух общих детей, один из которых родился в 2000 году, то есть после официального расторжения брака.

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«Незадекларировано следующее имущество: квартира, два паркоместа, эллинг, дача, нежилая недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках», - отметили в бюро.

Всего, по данным НАБУ, в декларацию 2015года мэр Одессы не внес состояние на общую сумму 32,48 млн грн, в декларацию 2016 года - на 18,81 млн грн. Размер незадекларированного состояния определен на основании экспертиз, проведенных в рамках досудебные расследования.

Как сообщал УНИАН, 6 марта стало известно, что НАБУ закрыло уголовное производство в отношении Труханова, открытое по признанной неконституционной статье о незаконном обогащении.

Труханов и другие должностные лица обвиняются в завладении средствами городского бюджета при покупке горсоветом по заведомо завышенной стоимости здания, ранее входившего в целостный имущественный комплекс обанкротившегося завода «Краян».

По данным следствия, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел за 185 млн грн здание завода у частной компании, которая в начале того же года заплатила за этот комплекс на аукционе 11,5 млн грн.

14 ноября 2018 года Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело по существу. На скамье подсудимых - Труханов, вице-мэр Павел Вугельман, председатель постоянной комиссии по коммунальной собственности горсовета Василий Шкрябай, председатель муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и его заместитель Владимир Радионов, директора ООО «Девелопмент элит» (продавец админздания) Петр Загодиренко, ООО «Valton Group» Игорь Кравченко и предприятия «Брокбизнесконсалт» (оценщик) Галина Боданова.

Всего в ходе судебного разбирательства планировалось допросить более 110 свидетелей.

12 февраля 2019 суд завершил исследование письменных доказательств.