В США обещают пересмотреть поставки оружия Украине при вспышке насилия
19:36, 20 марта 2015Политика
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США пока не приняли решения по поставкам летального вооружения Украине, но пересмотрят позицию при невыполнении минских соглашений и новой вспышке насилия в стране, заявила помощник госсекретаря США по вопросам Евразии и Европы Виктория Нуланд.
В США хотят полного выполнения Минских договоренностей / zr.ru
По ее словам, "президент (США Барак Обама) не принял решения по летальному оружию", сообщает РИА Новости.
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"Как я сказала, это решение президента. Мы смотрим, что происходит на месте, мы работаем над достижением лучшего результата — полного выполнения минских соглашений. Но если этого не произойдет и мы будем наблюдать новую вспышку насилия на месте, это также изменит наши расчеты", — заявила Нуланд на Брюссельском форуме.
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