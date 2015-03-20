В США обещают пересмотреть поставки оружия Украине при вспышке насилия

По ее словам, "президент (США Барак Обама) не принял решения по летальному оружию", сообщает РИА Новости.

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"Как я сказала, это решение президента. Мы смотрим, что происходит на месте, мы работаем над достижением лучшего результата — полного выполнения минских соглашений. Но если этого не произойдет и мы будем наблюдать новую вспышку насилия на месте, это также изменит наши расчеты", — заявила Нуланд на Брюссельском форуме.