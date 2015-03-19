Обама думает над введением обязательного голосования на выборах в США

Обама на встрече с общественными активистами в Кливленде заявил, что такая система голосования могла бы кардинально изменить «политическую карту страны». Об этом сообщает Meduza.

Президент США также добавил, что обязательное голосования также помогло бы уравнять шансы кандидатов, успех которых на выборах в настоящий момент в значительной мере зависит от размера привлеченных в избирательные фонды средств.

«Если бы голосовал каждый, это бы полностью изменило политическую карту страны», — сказал Обама.

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Явка избирателей на промежуточных выборах в верхнюю и нижнюю палаты Конгресса США, прошедших в конце 2014 года, составила в среднем 37%. Наименьшая электоральная активность была зафиксирована среди молодежи, людей с невысокими доходами, а также этнических меньшинств и иммигрантов.

Система обязательного голосования действует более чем в 20 странах мира, в том числе в Австралии, Аргентине, Бельгии и Бразилии.