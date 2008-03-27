В милиции скончался ключевой свидетель по делу об отравлении Ющенко

Сегодня утром в Шевченковском РОВД Киева скончался Владимир Шульга (1957 г.р.), один и основателей «Фокстрота» и один из ключевых свидетелей по делу об отравлении Виктора Ющенко. Как сообщает «Сегодня», Владимира Шульгу задержали вчера вечером. Он отказался давать показания без адвоката, позвонил своему защитнику и ождал его в коридоре. В это время Шульге стало плохо. Ему вызвали скорую, но прямо на глазах медиков Владимир умер. По предварительным данным, у него не выдержало сердце.

У Шульги остался маленький сын.

В день отравления, 5 сентября 2004 года, президент (а тогда кандидат на высший пост в стране) ужинал на даче Владимира Сацюка и в гостях у тогдашнего совладельца «Фокстрота» Олега Головина. Организатором второго визита был Владимир Шульга. Именно он рассказал, что блюда, которые подавали на стол, заказали в Киеве, напоминает издание.