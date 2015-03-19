Турчинов обсудил вопросы сотрудничества в оборонной сфере с делегацией Европарламента

Об этом сообщает пресс-служба СНБОУ.

Как отмечается в сообщении, во время встречи Секретарь СНБО и члены делегации, которая включает представителей всех фракций Европарламента, обсудили вопросы сотрудничества Украины и Европейского Союза в оборонной сфере.

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Кроме того, значительное внимание собеседники уделили нарушению Российской Федерацией Минских соглашений и вопросам европейской и евроатлантической интеграции нашей страны, подчеркивается в сообщении.