Реформы, осуществляемые Украиной, приближают ее к Европе – Гройсман

Об этом шла речь во время встречи Председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана с делегациями Комитета по бюджетным вопросам во главе с Ж.Артуи и Подкомитета по безопасности и обороны Комитета по иностранным делам Европейского парламента во главе с Анной Фотигой в среду. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

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В начале встречи Гройсман выразил благодарность европарламентариям за неравнодушие к Украине и высоко оценил поддержку, которую оказывает нашей стране Евросоюз.

Председатель Верховной Рады проинформировал о ходе реформ, осуществляемых в стране, подчеркнув особую роль Верховной Рады в их законодательном обеспечении. В контексте имплементации конституционной реформы Гройсман сообщил, что завтра Президент Украины планирует утвердить персональный состав Конституционной комиссии, которая будет нарабатывать изменения в Основной закон, в частности, в части децентрализации, и выразил благодарность за экспертную поддержку европейских и американских коллег.

Гройсман отметил, что нынешний состав украинского парламента «одолел все препятствия на пути борьбы с коррупцией». «Надо накопить критическую массу решений, чтобы сломать хребет этому позорному явлению. Как Председатель Верховной Рады я сделаю все, чтобы коррупция в Украине была преодолена», - заявил он.

Руководитель парламента сообщил, что принимаются меры и к «обновлению и повышению институциональных возможностей государственных структур», напомнив в этом контексте о встрече с Президентом Европарламента Мартином Шульцем в рамках своего визита в Брюссель. По словам Гройсмана, он «почувствовал поддержку нашего стремления повысить институциональные возможности Украины».

В контексте предоставления помощи Украине со стороны европейских структур Гройсман назвал особенно важными те, которые касаются инфраструктурных проектов, предоставление бюджетной поддержки процессам регионального развития.

Во время встречи также речь шла о текущей ситуации в Украине. Председатель Верховной Рады назвал российскую агрессию на Востоке Украины «вызовом для мира и Европы», поскольку это является посягательством на те ценности, за которые веками боролась Европа.

«Украина подвергается мощной военной, экономической и информационной агрессии», - сказал он, подчеркнув, что наше государство прилагает усилия к урегулированию ситуации мирным путем, выполняя в полном объеме Минские соглашения. Вместе с тем, отметил он, пока со стороны России нет адекватных шагов.

«Мы несем огромные потери. Цена вопросов - сотни украинских воинов, которые защищали Восточную границу. Поэтому повышение обороноспособности особенно важно. И если в этом вопросе не двигаться вперед, это значит смотреть, как погибают люди», - подчеркнул Гройсман.

Руководитель парламента также сообщил, что соблюдая Минский протокол, Верховная Рада вчера приняла ряд законодательных актов, в частности, Постановление об обращении в ООН и ЕС о направлении в Украину миротворческой миссии. «Важным остается вопрос о повышении нашей обороноспособности», - подчеркнул он.

В свою очередь, члены делегации отметили, что полностью поддерживают Минские соглашения и усилия, направленные на достижение мира и высказали мнение о нецелесообразности отмены санкций в отношении Российской Федерации до тех пор, пока ею Минские договоренности не будут выполняться в полном объеме.

По словам европарламентариев, они также поддерживают усилия Украины на пути реформ и готовы участвовать в серьезной работе по наращиванию институционального потенциала Верховной Рады.

В частности, Артуа отметил, что Комитет приложит все усилия, чтобы Украине была предоставлена полноценная финансовая помощь.

Члены делегации осудили аннексию Крыма и выразили мнение о необходимости выработать стратегию возвращения временно оккупированного полуострова. Они также подчеркнули необходимость активизации предоставления мировому сообществу правдивой информации об Украине и европейских ценностях как противовес российской пропаганде. При этом, говоря о необходимости преодоления информационной агрессии, члены комитетов отмечали, что в Европе уже «растет понимание того, кто на самом деле Путин и что такое Россия».