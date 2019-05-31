США прислали в Украину замену Йованович

Сегодня Квин приветствовали сотрудники Посольства США в Киеве во время общего собрания.

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин прибыла в Киев во вторник, 28 мая, и уже провела встречу с работниками посольства.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter.

«Сегодня сотрудники Посольства США в Киеве во время общего собрания приветствовали временного поверенного в делах США в Украине Кристину Квин. Она прибыла в Украину 28 мая», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7 мая в Посольстве США в Украине заявили, что посол Мари Йованович до конца мая завершит свою работу, хотя срок ее полномочий истекал летом.

Читайте такжеПосол США Йованович перед завершением каденции рассказала о достижениях Украины (видео)

8 мая председатель комитета Палаты представителей США по иностранным делам Элиот Энгел и лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Гойер обнародовали совместное заявление, в котором выразили убеждение, что преждевременный отзыв Йованович с должности посла США в Украине является политически мотивированным, наносит ущерб интересам США и подрывает американскую дипломатию.

Конгрессмены призвали администрацию президента США немедленно отменить решение об отзыве Йованович.