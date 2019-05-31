Зеленский уволил Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления СБУ
11:38, 31 мая 2019Политика
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Соответствующий указ от 31 мая размещен на сайте главы государства.
Зеленский уволил очередного чиновника \ REUTERS
Президент Владимир Зеленский освободил Григория Остафийчука от должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины.
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Указ №341/2019 от 31 мая размещен на сайте главы государства.
«Освободить Остафийчука Григория Владимировича от должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины», - говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, Остафийчук был назначен на должность начальника Главного следственного управления СБУ на то время президентом Петром Порошенко в июне 2015 года.
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