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Зеленский уволил Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления СБУ

11:38, 31 мая 2019
Политика
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Зеленский уволил очередного чиновника \ REUTERS

Президент Владимир Зеленский освободил Григория Остафийчука от должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

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Указ №341/2019 от 31 мая размещен на сайте главы государства.

«Освободить Остафийчука Григория Владимировича от должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, Остафийчук был назначен на должность начальника Главного следственного управления СБУ на то время президентом Петром Порошенко в июне 2015 года.

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Теги: #Владимир Зеленский